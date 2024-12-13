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Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adı ...

Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adı ...
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?

GENELLİKLE ÇOCUK PARKLARINDA BULUNAN VE İKİ UCUNA BİRER UCUNA BİRER KİŞİNİN OTURUP KARŞILIKLI OLARAK HAVADA YÜKSELİP İNMESİNİ SAĞLAYAN ARACIN ADININ DOĞRU YAZILIŞI HANGİSİDİR?

A: Tahtıravalli

B: Tahtarevelli

C: Tahtelelli

D: Tahterevalli

Cevap : D Tahterevalli

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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