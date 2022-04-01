Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Genel
 - Güncelleme:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title