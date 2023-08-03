Genelkurmay başkanı maaşı ne kadar? Genelkurmay başkanı ne kadar maaş alır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Yapılan toplantıların ardından yeni atamalar gerçekleştirildi ve Genelkurmay başkanı maaşı ne kadar? Sorusu merak edildi. Peki, Genelkurmay başkanı maaşı ne kadar?

Genelkurmay başkanı maaşı ne kadar? Sorusu, yapılan aramalar ile birlikte gündeme geldi. Sosyal medya üzerinde yer alan tartışmalar ile birlikte Genelkurmay başkanı maaşı birçok platformdaki paylaşımlara konu oldu. 3 saat süren toplantıda, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Genelkurmay başkanı maaşı ne kadar?

GENELKURMAY BAŞKANI MAAŞI NE KADAR?

2023 yılında yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri de belirlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı 54 bin 294 TL olurken, emekli ikramiyesi ise 1 milyon 103 bin 225 TL olmuştur. Genelkurmay Başkanı'nın aylık maaşına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.

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YENİ GENEL KURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

KARA VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI DA BELLİ OLDU

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olurken; Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.