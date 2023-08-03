Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir? Genelkurmay Başkanı kim olacak?

3 Ağustos günü YAŞ toplantısı başladı. Genelkurmay Başkanı olacak isim ise gündemde yer aldı. Yeni Genelkurmay Başkanının kim olacağı merak konusu oldu. Yaşar Güler seçimlerin ardından Milli Savunma Bakanı olmuştu. Peki, Genelkurmay Başkanı kim olacak? Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir?

Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir? sorusu gündemde yerini aldı. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplandı. YAŞ toplantısının başlamasıyla beraber yeni Genelkurmay Başkanı da merak edildi. Toplantıda gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim olacak. Arama motorlarında aratılan Genelkurmay Başkanı kim olacak? Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

YAŞ toplantısı henüz bitmedi. Toplantının bitmesinin ardından yapılan açıklamalarla yeni Genelkurmay Başkanı belli olacak. Gelen resmi açıklamaların ardından yeni Genelkurmay Başkanı olan ismi haberimize ekleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı. 3 saat süren toplantıda, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim oldu. Bu sebeple gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında; 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

KABİNE ÜYELERİ DE KATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.

ANITKABİR'E GİTTİLER

Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TERFİ ATAMA KARARLARI NEDİR?

Yüksek Askeri Şura toplantısı henüz gerçekleşmedi. Toplantının ardından belli olacak olan terfi atama kararlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Ankara'da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kurul. Yüksek Askerî Şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûra genel sekreterliğini Millî Savunma Bakanı yürütür. Şûra üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Şûra genel sekreteri tarafından Cumhurbaşkanına sunulmaktadır.