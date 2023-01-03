Genel müdür maaşı ne kadar oldu? 2023 Genel müdür maaşı! En düşük müdür maaşı ne kadar, kaç TL? Müdür maaşı kaç para?
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Genel müdür maaşı ne kadar oldu merak ediliyor. 2023 genel müdür maaşı açıklandı. Genel müdür maaşının 2023'te ne kadar olacağının belli olması ile birlikte vatandaşlar, Genel müdür maaşı ne kadar oldu? 2023 Genel müdür maaşı kaç TL? En düşük müdür maaşı ne kadar, kaç TL? merak ettiler. Peki, Müdür maaşı kaç para?
Genel müdür maaşları ne kadar oldu? 2023 genel müdür maaşı açıklandı. Genel müdür maaşının 2023'te ne kadar olacağının belli olması ile birlikte vatandaşlar, Genel müdür maaşı ne kadar oldu? 2023 Genel müdür maaşı kaç TL? En düşük müdür maaşı ne kadar, kaç TL? merak ettiler. Peki, Müdür maaşı kaç para? İşte detaylar...
2023 GENEL MÜDÜR MAAŞI
2023'te genel müdür maaşı 37.261 TL oldu. İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde yeni maaş tablosu:
- Genel Müdür (1/4): 37.261 TL
- Şube Müdürü (Lisans mezunu 1/4): 19.810 TL
- Memur (Lisans mezunu 9/1): 12.134 TL
- Öğretmen (1/4): 15.345 TL
- Kaymakam 1. sınıf 1/4: 34.468 TL
- Başkomiser 3/1: 19.763 TL
- Polis memuru 8/1: 17.184 TL
- Uzman doktor 1/4: 23.566 TL
- Hemşire (Lisans mezunu 5/1): 14.785 TL
- Mühendis 1/4: 20.256 TL
- Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 12.625 TL
- Profesör 1/4: 32.480 TL
- Araştırma Görevlisi 7/1: 19.139 TL
- Vaiz 1/4: 15.940 TL
- Avukat 1/4: 19.356 TL
ERDOĞAN: ARTIŞI YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.