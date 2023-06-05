Genel Kurmay Başkanı kim oldu? Genel Kurmay Başkanı seçildi mi? Yeni Genel Kurmay Başkanı kimdir?

Yeni Genel Kurmay Başkanı kim oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Genel Kurmay Başkanı araştırılıyor. Peki, Genel Kurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genel Kurmay Başkanı kimdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni açıklanan Kabine'nin ardından Genel Kurmay Başkanı kim oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni Genel Kurmay Başkanı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Genel Kurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genel Kurmay Başkanı kimdir? Detaylar haberimizde....

GENEL KURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulunmuştur. 2003'te tuğgeneral, 2016'da orgeneral rütbesine terfi etmiş ve 2016-2021 yılları arasında 1. Ordu komutanlığı yaptıktan sonra 2021 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 5 Haziran 2023 yılında Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olması nedeniyle Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır.