Genel af nedir? Genel af ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi maddeleri neler?

Bir süre önce Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları başlatılan 7. yargı paketi için geri sayım başladı. Yeni kanun teklifi TBMM Genel kurulunda görüşülecek. Yeni Yargı paketinin ne zaman yasalaşacağı ve yürülüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı paketinin içeriğinde neler var, maddeleri neler? Genel af çıkacak mı? Genel af nedir? Genel af kimleri kapsamaz? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Adalet Bakanlığı, 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. 7. yargı paketi; konutlardaki haciz işlemleri, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik müstakil ceza infaz kurumu gibi farklı alanlarla ilgili düzenlemeler içeriyor. Yargı paketinin ne zaman yasalaşacağı ve yürülüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı paketinin içeriğinde neler var, maddeleri neler? Genel af çıkacak mı? Genel af nedir? Genel af kimleri kapsamaz? Detaylar haberimizde...

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Söz konusu düzenleme esası itibarıyla genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum böylece kısmi bir aftan yaralanmış olacaklar. Düzenlemenin kısa süre içerisde TBMM Genel kuruluna getirilerek yasalaşması bekleniliyor.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur (TCK m.65/1). Genel af tüm suçları kapsayacak şekilde çıkarılabileceği gibi belirli bazı suçları kapsayacak şekilde de çıkarılabilir. Genel af, yargılaması devam eden davaları ve kesinleşmiş cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran bir yasama işlemidir.

GENEL AF KİMLERİ KAPSAMAZ?

Anayasa kapsamında genel ve özel affın çıkarılmadığı tek suç ormanlara karşı işlenen suçlardır. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir. Ayrıca bütün Terör suçları af kapsamında değerlendirilmemektedir.

YARGI PAKETİNİN MADDELERİ NELER?

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek. Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak. Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.