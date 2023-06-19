Genel af ne zaman çıkacak? Genel af kimleri kapsar? Genel af mı çıkıyor son dakika! Genel af kesinleşti mi? Genel af 29 ekim! Genel af çıkacak mı?
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Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 29 Ekim'de genel af ilan edileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar ise soruyor; Genel af ne zaman çıkacak? Genel af kimleri kapsar? Genel af mı çıkıyor son dakika! Genel af kesinleşti mi? Genel af 29 ekim! Genel af çıkacak mı son dakika haberleri! İşte detaylar…
Verdiği röportajda Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın iddiası sorulan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ifadeleri çok konuşuldu. Peki, Genel af ne zaman çıkacak? Genel af kimleri kapsar? Genel af mı çıkıyor son dakika! Genel af kesinleşti mi? Genel af 29 ekim! Genel af çıkacak mı son dakika haberleri! İşte detaylar…
Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 29 Ekim'de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını öne sürmüştü. Doğan, "Bana bunu Ak Parti'de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100 yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran AK Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP'nin de ikna edildiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Genel af iddiaları vatandaşlarda ise heyecan yarattı. Mahpus yakınları dört gözle genel af çıkmasını bekliyor.
Yapıldığı öne sürülen genel af çalışmaları kapsamında hangi suçlardan cezaevine girenlerin af kapsamında çıkacağı bilinmiyor. Ayrıca KHK'lılar içinde bir çalışma yapılıyor diyen Galip Ensarioğlu, "KHK'lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok" diye konuşmuştu.
Milyonlarca mahpusun beklediği genel af konusunda kulis iddiaları dışında hükümetten veya bakanlıktan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.