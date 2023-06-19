Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 29 Ekim'de genel af ilan edileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar ise soruyor; Genel af ne zaman çıkacak? Genel af kimleri kapsar? Genel af mı çıkıyor son dakika! Genel af kesinleşti mi? Genel af 29 ekim! Genel af çıkacak mı son dakika haberleri! İşte detaylar…

Eski bakanın af iddiasına, AK Partili Ensarioğlu'ndan yanıt geldi: Genel af değil ancak bir af çalışması var

Verdiği röportajda Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın iddiası sorulan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ifadeleri çok konuşuldu. Peki, Genel af ne zaman çıkacak? Genel af kimleri kapsar? Genel af mı çıkıyor son dakika! Genel af kesinleşti mi? Genel af 29 ekim! Genel af çıkacak mı son dakika haberleri! İşte detaylar…

GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK?GENEL AF MI ÇIKIYOR SON DAKİKA!

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 29 Ekim'de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını öne sürmüştü. Doğan, "Bana bunu Ak Parti'de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100 yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran AK Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP'nin de ikna edildiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Genel af iddiaları vatandaşlarda ise heyecan yarattı. Mahpus yakınları dört gözle genel af çıkmasını bekliyor.

GENEL AF KİMLERİ KAPSAR? GENEL AF 29 EKİM'DE Mİ ÇIKACAK?

Yapıldığı öne sürülen genel af çalışmaları kapsamında hangi suçlardan cezaevine girenlerin af kapsamında çıkacağı bilinmiyor. Ayrıca KHK'lılar içinde bir çalışma yapılıyor diyen Galip Ensarioğlu, "KHK'lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok" diye konuşmuştu.

GENEL AF KESİNLEŞTİ Mİ?

Milyonlarca mahpusun beklediği genel af konusunda kulis iddiaları dışında hükümetten veya bakanlıktan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.