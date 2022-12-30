Genel af ne zaman çıkacak? Af çıkar mı?

Genel af düzenlemesi Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Açık cezaevinde bulunan 120 bin mahkuma erken tahliye yolunu açacak söz konusu infaz düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Genel af çıkacak mı? Genel af neleri kapsıyor? Genel aftan kimler yaralanamaz? Af çıkacak mı? Genel af sicili temizler mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Af mı çıkacak? Genel af çıkacak mı? Son günlerde sosyal medyada konuşulan olası infaz düzenlemesi beraberinde bu soruları da beraberinde getiriyor. Peki, Genel af çıkacak mı? Genel af neleri kapsıyor? Genel aftan kimler yaralanamaz? Af çıkacak mı? Genel af sicili temizler mi? Detaylar haberimizde...

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Sosyal medya hesabı üzerinden milyonları bulan mahkum yakınları seçim öncesinde genel af ve infaz düzenlemesi talebinde bulunuyorlar. Cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların çoğunun 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılan izinlerin ardından üç yılı aşkın bir zamandır mahkumların izinde olmasını göz önünde bulundurarak bir defaya mahsus "infaz iyileştirmesi" yapılması masaya yatırılmıştı.

AF ÇIKACAK MI?

Söz konusu düzenleme esası itibariyle genel affı ifade etmiyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. izin süresi salgın sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

GENEL AF NELERİ KAPSIYOR?

Genel af, cezanın bütün hukuki sonuçlarını ortadan kaldıran bir ceza hukuku müessesidir.

Kişi hakkında kamu davası açılmışsa düşme kararı verilir.

Soruşturma aşamasındaki bir suç için takipsizlik kararı verilir.

Kişi tutukluysa derhal tahliye edilir.

Genel affa uğrayan suç, adli sicil kaydından silinir.

GENEL AFTAN KİMLER YARALANMAZ?

Anayasa kapsamına göre genel aftan yararlanamayacak olan tek suç orman suçlarıdır. Orman yakmak gibi suçlar, af ne olursa asla düşmez. Bunun dışında çıkan genel af dışında bir suçtan hüküm giyen suçlular, yararlanamaz.

GENEL AF SİCİLİ TEMİZLER Mİ?

Haklarındaki hüküm kesinleşip henüz infaza başlanmayanlar ile ilgili cezalar infaz edilmez. İnfaz edilmekte olanlar derhal serbest bırakılır. Ayrıca genel af halinde adli sicil kaydı silinir.