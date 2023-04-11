2023 seçimine kısa bir süre kala vatandaşların gündeminde seçim gününe dair detaylar yer aldı. En çok merak edilenler arasında Genel Af mı çıkacak, merak edildi.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 2023 seçimine az zaman kalmasıyla beraber merak edilenler arttı. Vatandaşların arama motorlarında arattıkları sorular arasında ise af konusu yer aldı. Peki, Genel Af mı çıkacak, hangi suçları kapsayacak? Seçim öncesi Genel Af çıkacak mı?

GENEL AF MI ÇIKACAK?

Cem Küçük: "Tayyip Bey seçimi bıçak sırtında gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili bir şey gelebilir, sabah böyle bir haber aldık, kesin değil 'Konuşuluyor' dendi."