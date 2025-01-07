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Genel Af çıkacak mı 2025?

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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, dün Meclis'te AK Parti grubuyla bir araya geldi. Peki, Genel Af çıkacak mı 2025?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti İmralı heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, terör suçluları dahil genel af ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağına yönelik iddialara "Af gündemimizde şu anda yok. Bu bir çözüm süreci değil" yanıtını verdi. Genel Af çıkacak mı 2025?

GENEL AF ÇIKACAK MI 2025?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "İçerik hakkında bir şey deme imkanım yok; çünkü karşılıklı güven ilişkisi içerisindeki mahrem bir görüşme. Ama çok uzun yıllar hem ekonomik olarak, hem toplumsal yansımaları olarak büyük etkileri olmuş Türkiye'nin önemli meselesi haline gelmiş bu konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. En azından hava çok olumlu bir zeminde yürüyor. Herkeste bir şekilde iyi niyetle buna katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda da samimiyetle bu olumlu havaya katkı sağlama adına bu niyeti devam ettiğini görüyoruz ve bundan sonra da devam edecek bu süreç. 2025 yılı itibarıyla tamamen Türkiye'nin başında büyük bir bela olarak duran bu meselelerin çözülmesi, Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum, inşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir" dedi.

Güler, bölgesel risklere dikkat çekerek sürecin önemine vurgu yaptı. Güler, "Türkiye'nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir ve bu yönüyle de beraber bu toplumsal temsilin sağlandığı önemli yer Meclistir. Meclis'in, siyasi parti gruplarının doğrudan bilgilendiriliyor olması çok kıymetli bir şeydir" dedi.

"GENEL AF DURUMU YOK, ŞARTLI SÜREÇLE YAKLAŞMAYI DOĞRU BULMAM"

Güler, terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı yönündeki tartışmalar sorulması üzerine, genel af konusunun gündemlerinde olmadığını açıklayarak şöyle konuştu; "Bu olaylara şartlı, birbirine bağlantılı, 'o olmazsa hiçbir şey olmaz' gibi bir süreçle yaklaşmayı ben doğru bulmam. Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var.

Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var. Ama bunu bugünden yani sadece buna bağlayarak yürütmek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut ceza infaz düzenlemesinde siz suç ayrımı yaparak bunu değerlendiremezsiniz. Siz kişinin işlediği suça bakarak infaz düzenlemesinin şeklini belirlemiyorsunuz. Terör suçlu da olsa, adi suçlu da olsa aynı ceza bu koşullar içerisinde, aynı insan hakları özelliği bağlamında sizin bunu infaz etmeniz gerekiyor, onun ayrımı yapamazsınız. Ama bunu getirip buna bağlamak doğru değil. Bizim daha üstte toplumsal barışı değiştirici, dönüştürücü bir duruma getirmemiz lazım. Sadece 'Bir kişi var, bununla ilgili bir infaz düzenlemesi yapalım, buna bağlayalım' gibi bir şey çok basit olur."

Genel Af çıkacak mı 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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