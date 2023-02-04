Gençosman Killik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gençosman Killik geliyor. Gençosman Killik CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'dır. Peki, Gençosman Killik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir, nerede çalışıyor? Gençosman Killik'in hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylar yazımızda...

Gençosman Killik'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Gençosman Killik kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaçtır? İşte detaylar...

GENÇOSMAN KİLLİK KİMDİR?

İlk öğrenimini Aydın Yenipazar'da, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Konya Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

CHP Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, CHP Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Genel seçimler öncesi CHP'nin Konya'daki seçim kampanyasının sorumluluğunu üstlenerek Seçim Koordinasyon Komitesinin başına getirildi.

Halkevleri ve FKF gibi kuruluşlarda çalışmalarda bulundu. Tema gönüllüsü ve CHP Parti okulu eğitici eğitmenidir. Üniversite öğrenimi boyunca siyasal hareketlerin içinde aktif olarak görev almış, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinde yöneticilik yapmıştır. Halen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Gençosman Killik'in Twitter'da 110 bin takipçisi bulunmaktadır.