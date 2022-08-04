Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor 2022? Gençlik ve Spor Bakanlığı 17 bin personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor 2022? gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak. Kadrolar ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KAÇ PERSONEL ALACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü olmak üzere toplamda bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. Söz konusu alımlar için başvurular 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV YERLERİ VE TARİHİ NE ZAMAN?

Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.