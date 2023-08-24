Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2023! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak?

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuruların ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına çevrildi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak görev yapmak isteyen birçok kişi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak? Soruları araştırılmakta. T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinde konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Twitter hesabı üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına dair şu sözleri paylaştı;

11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz!

Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İfadelerini paylaştı. Buna göre kısa zaman içerisinde bir personel alımı yapılması bekleniyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Henüz Dr. Osman Aşkın Bak konu hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı. Yapılacağı tahmin edilen alımın ise Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacağı öngörülmekte.