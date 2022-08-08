GSB personel alımı başvurusu yapacak olan vatandaşlarımız şartları, tarihleri gibi detayları araştırıyor. "Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları araştırılıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? GSB personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR üzerinden alınacak olan GSB Temizlik Görevlisi başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? GSB personel alımı başvuruları başladı! İşte detaylar haberimizde...

GSB BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan ilk açıklamada başvuru tarihleri de netleşti. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

GSB BÜNYESİNE İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ!

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden personel alımı yapılacağı müjdesini şu sözlerle verdi;

"GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."