Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvuruları ne zaman? GSB Sözleşmeli antrenör alımı başvuru şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 924 antrenör alımı yapılacağını açıklayan Bakan Kasapoğlu, başvuruda bulunacak adaylara müjdeyi verdi. İlana başvuruda bulunacak adaylar GSB sözleşmeli Antrenör başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri ve şartları neler? Kpss şartı olacak mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, GSB Antrenör alımı ne zaman? GSB Sözleşmeli antrenör alımı başvuru şartlar neler? GSB kaç sözleşmeli Antrenör alımı yapacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

GSB personel alımı antrenörlük başvurusu tarihi merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 924 antrenör alımı yapılacağını belirtti. Peki, GSB Antrenör alımı ne zaman? GSB Sözleşmeli personel alımı başvuru şartlar neler? KPSS şartı olacak mı? GSB kaç sözleşmeli Antrenör alımı yapacak? Detaylar haberimizde...

GSB ANTRENÖR ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, başvuruların 26 Aralık tarihi itibarıyla başlanacağı belirtildi.

GSB KAÇSÖZLEMELİ ANTRENÖR ALIMI YAPACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde farklı branşlarda görevlendirmek üzeri 685 kişinin KPSS ve uygulamalı sınav ile alınacağı ve 239 kişinin ise millilik kapsamında sözleşmeli antrenör alımı yapılacağı toplamada 924 antrenör alımı yapılacağını açıklandı.

GSB SÖZLEMELİ ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gençlik ve spor bakanlığı personel alımında adaylardan aranan şartlar belli olmaya başlandı. Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48.maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmayan, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgili olamak," gibi şartlar aranacaktır.

KPSS PUAN ŞARTI OLACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında 685 Kişilik alımda KPSS şartı aranacak. Bu kapsamda 2022 yılı KPSS sınavından en az 60 puan almak şartı aranacak.