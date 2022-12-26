Gençlik ve Spor Bakanlığı vatandaşlara müjdeyi verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirecek. Vatandaşlar ise antrenör alımı hakkında detayları merak ediyor. Arama motorlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 sözleşmeli antrenör alımı ne zaman, şartları ne? GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? soruları aratılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 685 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak. Yapılacak olan sözleşmeli antrenör alımı hakkında detaylar ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 sözleşmeli antrenör alımı ne zaman, şartları ne? GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilenler...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 685 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı duyuru şöyle oldu;

" T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, 685 Sözleşmeli Antrenör alımı yapılacaktır."

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 685 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMIBAŞVURU ŞARTLARI NE?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden

mezun olmak,

5. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine

sahip olmak.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı

hariç)

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı

feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 685 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 685 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMIBAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NE?

Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü

ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2. Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik

belgesi,

3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev

yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,

bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

4. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi.