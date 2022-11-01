Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor bakanlığı farklı birimlerinde görevlendirmek üzeri 1200 sözleşmeli personel alacağını daha önceden duyurmuştu. Başvuru işlemleri 10- 14 Ekim tarihleri arasında tamamlanırken GSB personel alım başvurularını sonuçlarını adaylar heyecanla bekliyor. İşte GSB personel alımı başvuru sonuçları tarihi hakkında merak edilenler...

GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerini 10 ile 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiren adayların gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 GSB 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları tarihi hakkında merak edilenler...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 yurt yönetim personeli başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Bakanlık, personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ BELİRLİ Mİ?