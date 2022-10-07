Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 personel alınacağını duyurdu. Vatandaşlar ise merakla Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru ne zaman? sorusunun yanıtını aradı. Merakla beklenen 1200 personel alımı haberi vatandaşı sevindirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru ne zaman? Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 1200 personel alımı başvurusu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru ne zaman? sorusu vatandaşların gündeminde.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 personel alınacağını duyurdu. Vatandaşlar ise merakla Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru ne zaman? sorusunun yanıtını aradı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru ne zaman? Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 1200 personel alımı başvurusu!

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1200 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 personel alınacağını öğrenildi.Muharrem Kasapoğlu şu sözlerle duyurdu; "Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum."

1200 personel alımı e-Devlet kariyer kapısı üzerinden yapılacak.

1200 personel alımı başvuruları hakkında bilgi resmi gazete aracılığı ile paylaşılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurulara dair henüz net bir bilgi yok. Bakanlık tarafından gelecek bilgiler ile haberimizi güncelleyeceğiz.