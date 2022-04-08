Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu - Haberler

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Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu, "Bizim gençlerimiz, merhameti olan, yüreği olan gençler.

ŞANLIURFA (İHA) - Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu,

"Bizim gençlerimiz, merhameti olan, yüreği olan gençler. Sadece kendisini değil, milletini, insanlığı düşünen gençler. Milleti için, insanlık için umudu olan gençler"

ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katılarak, ildeki gençlik merkezi sayısını arttıracaklarını ve gençlik merkezi bulunmayan ilçenin kalmayacağını belirtti.

Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu

Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu

Gençlik ve Spor BakanıKasapoğlu, Şanlıurfa'da yüzme havuzu açılışında konuştu

İhlas Haber Ajansı / Genel

Şanlıurfa, gençlik, Yüzme, Genel, Haberler

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