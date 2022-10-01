Sosyal medya üzerinde görmekte olduğumuz görsel nedeniyle birçok kişi internet üzerinde Gençliğe hitabe değişti mi? Sorusunun cevabını arıyor ve merak ediyor. Kocaeli TÜGVA'nın girişinde asılı olan metnin gerçek olup olmadığı akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Gençliğe hitabe değişti mi? 'Erdoğan'ın Gençliğe Hitabesi' olduğu iddiası gerçek mi?

Gençliğe hitabe değişti mi? Sorusu, sosyal medya platformları üzerinde sık sık görmekte olduğumuz fotoğrafların ardından birçok vatandaşı hayretler içinde bıraktı ve internet üzerinde Gençliğe hitabe değişti mi? ve 'Erdoğan'ın Gençliğe Hitabesi' olduğu iddiası gerçek mi? Sorularını araştırmasına sebep oldu. Peki, Gençliğe hitabe değişti mi? 'Erdoğan'ın Gençliğe Hitabesi' olduğu iddiası gerçek mi?

GENÇLİĞE HİTABE DEĞİŞTİ Mİ? 'ERDOĞAN'IN GENÇLİĞE HİTABESİ' OLDUĞU İDDİASI GERÇEK Mİ?

Mevlana'ya atfedilerek paylaşılan metin yıllardır internette dolaşımda. Ancak Mevlana'nın eserlerinde böyle cümlelere rastlanmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarında, "... bazı yerlerde Mevlana hazretlerine atfedilen…" diyerek öğüdün kendisine ait olmadığını belirtiyor.

TÜGVA da Erdoğan'ın öğüdü okumasını resmi sitesinde "Erdoğan, gençlere Mevlana'nın sözlerini hatırlatarak, öğüt verdi" şeklinde paylaşmış.

Bu verilere dikkat ederek incelediğimizde "Gençliğe Hitabe" eserinde bir değişiklik söz konusu değildir.

TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan, metnin yurdun girişinde asılı olduğunu ancak, Mevlana'nın öğüdü olduğu düşünülen metnin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gençliğe öğüdümdür' diyerek okumasından esinlenerek astıklarını belirtmiş.