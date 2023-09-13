Gençlerin Otomobil Tercihleri: Lüks, Hız ve Teknoloji Ön Planda

Türkiye'de otomobil sahipliği artışında genç nüfusun önemli bir rolü bulunuyor. Resmi verilere göre, bu yılın ilk dört aylık sürecinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 milyona ulaştı ve gençlerin araç tercihleri sektöre hareket getirdi. Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, gençlerin araç tercihlerinde ekonomik olma ve kalite özelliklerini önemsediklerini, lüks segmenti ve hızlı araçları tercih ettiklerini belirtti.

Gençler En Çok Hangi Aracı Tercih Ediyor?

Ülkemizde araç sahipliği yıldan yıla artarken genç nüfusun bu artışta önemli bir ağırlığı var.

Resmi verilere göre içerisinde bulunduğumuz yılın ilk dört aylık sürecinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 milyona dayanmış durumda. Bir önceki yıla göre artış oranı ise yüzde 80'ler civarında.18 yaşını doldurmuş gençlerin trafiğe çıkması ile birlikte sektöre de hareket gelmiş durumda.

Peki gençler araç tercihinde neleri ön plana çıkarıyor ve bir araçtan beklentileri neler?

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri yaptıkları açıklamada gençlerin otomobile ilgisinin her geçen gün arttığına dikkati çekerken yaş gruplarının da beklentileri şekillendirdiğine vurgu yapıyorlar.

Lüks ve ekonomik mi istersiniz?

Gençler araç tercih ederken ekonomik olmasını öncelemekteler ama aracın kaliteli olup olmadığı hususunda kaliteden yana tercih ortaya koymaktalar.

"Orta sınıf ve ekonomik bir araç mı; tam ekonomik olmamakla birlikte lüks bir segment mi?" sorusuna gençler "Lüks segment" cevabını veriyor. Her 10 gençten 9'u BMW ve Mercedes marka ağırlıklı aracı tercih edeceklerini belirtiyor.

4X4 ve yüksek beygir önemli

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, gençlerin araç tercihinde hıza da dikkat ettiklerini hatırlatırlarken şunlara dikkati çektiler:

"Genç kuşağın araç kullanımı Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor. Gençler araçta hız kavramına büyük önem veriyor.Spor araçların tercihinde ana etken hız.Sürücülerin yaşı ile hız ters orantılı. Yaş küçüldükçe hız tutkusu artarken yaş ilerledikçe hız tutkusu azalış gösteriyor.

Bu bağlamda güç gösterisi ortaya çıkıyor. 4X4 araçlara gençler yoğun talep gösteriyor. Bunun yanında yüksek beygir de belirleyici. Renk kavramında ise beyaz ve siyah ağırlığı sürüyor. Yaş ortalaması en düşük kesimde renk skalası genişleyerek kırmızı, mavi, sarı, turuncu gibi marjinal tonlara kayarken yaş aralığı yükseldikçe mat renklere yönelim daha çok."

Otomatik vites ve sunroof tercihi

Genç kızlar ile genç erkekler arasında da tercih şekillenirken ayrışma göze çarpıyor. 18-25 yaş aralığı genç kızlar renkli araçlara ilgi duyarken aynı yaş grubunun erkekleri ise hız tutkunu bir profil çiziyor.

Ülkemizde araç sahipliğinde yaş dağılımına bakıldığında gençler ana katmanı oluşturuyor. 30 ila 45 yaş arası genç sürücüler sedan araçlara meylederken 20-30 yaş bandı gençler ise hatchbackten yana tavır alıyor.

Araç donanım seviyesinin gençlerin ilgisin çektiğini kaydeden Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, "Gençler aynı zamanda teknolojiyi yakından takip etmekteler. Donanım seviyesinde üst paketlere gençlerin ilgisi yoğun. Sun roof, otomatik vites, modifikasyon ve SUV önceliği dikkat çekiyor. Arazi araçları ise popüler konumda." değerlendirmesinde bulundular

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