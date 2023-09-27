Gençlerin merakla beklediği 10 GB bedava internetin şartları ve ne zaman verileceği konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Ücretsiz internetin ne zaman ve hangi şartlarla sağlanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Gençlere ücretsiz internet şartları nelerdir? 10 GB bedava internet ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, gençlere bedava verilecek 10 GB internetin detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 GB internet ne zaman verilecek sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından bedava internetin şartları nelerdir araştırılmaktadır. Peki, Gençlere ücretsiz internet şartları nelerdir? 10 GB bedava internet ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNET ŞARTLARI NELERDİR?

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.

10 GB BEDAVA İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

TRT Haber'in aktardığına göre, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.