Bayrama kısa bir süre kala emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yanı sıra öğrencilere, gençlere de bayram harçlığı verileceği sosyal medyadan iddia edilmişti. Gençler bayram ikramiyesi alacak iddiası sonrası Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? gündeme taşındı. Peki, Açıköğretimde okuyanlara bayram harçlığı var mı, verilecek mi?

Gençler bayram ikramiyesi alacak mı? Bayrama kısa bir süre kala emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yanı sıra öğrencilere, gençlere de bayram harçlığı verileceği sosyal medyadan iddia edilmişti. Peki, Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Açıköğretimde okuyanlara bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Detaylar...

GENÇLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Sosyal medyada yer alan gençlere 1000 TL bayram harçlığı verilecek iddiasını doğrulayacak resmi bir açıklama yapılmadığı için iddia şu an asılsızdır. Daha önce konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştır:

Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.