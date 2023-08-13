Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı ne zaman?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Gençlerbirliği- Ümraniyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Gençlerbirliği- Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Gençlerbirliği- Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı ne zaman?

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Gençlerbirliği- Ümraniyespor karşılaşması saat 17:00'da Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği- Ümraniyespor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.