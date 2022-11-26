Gençlerbirliği - Ç.Rizespor maçı canlı izle! Gençlerbirliği - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Ç.Rizespor maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Gençlerbirliği - Ç.Rizespor maçı 26 Kasım Cumartesi günü Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.
26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Gençlerbirliği - Ç.Rizespor karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından saat 19:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.