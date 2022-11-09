Gençlerbirliği - Bayburt GÖİ maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Gençlerbirliği - Bayburt GÖİ maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - Bayburt GÖİ maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Gençlerbirliği- Bayburt GÖİ maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bayburt GÖİ maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Gençlerbirliği - Bayburt GÖİ maçı hangi kanalda?