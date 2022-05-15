Gençler bu kez 'Sokak Hayvanları' için fikir maratonunda yarıştı - Haberler

Gençler bu kez 'Sokak Hayvanları' için fikir maratonunda yarıştı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ile birlikte sokak hayvanları ideathon fikir yarışması düzenlendi. Yarışmaya 30 ekip 100 genç katıldı. Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan "İdeathon, özellikle gençlerimiz açısından inovatif düşüncenin ortaya çıkarılmasına yarar sağlayan çok özel ve keyifli etkinliklerdir." dedi.

Fatih Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi destekleriyle sokak hayvanları ideathon fikir yarışması düzenlendi. Yarışma Topkapı Sosyal Tesislerde 30 ekip 100 genç ile gerçekleştirildi. Yarışma sonunda dereceye girenlere toplam 22 bin 500 TL ödül verilecek. Ayrıca kabul gören projeler Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. Programa Fatih Belediye Başkanı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı katıldı. Yarışma gün boyu devam edecek.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan "İdeathon, özellikle gençlerimiz açısından inovatif düşüncenin ortaya çıkarılmasına yarar sağlayan çok özel ve keyifli etkinliklerdir. Bilindiği üzere günümüz koşullarında gelişen teknoloji ile birlikte, bilgiye ulaşmak herkes için kolaylaşmış. Hayatın her aşamasında karşılaşılan sorunların çözümünde, şehrin fiziki ve sosyal ihtiyaçlarının aklıselim yöntemlerle sağlanması noktasında, yenilikçi fikirlerin kıymeti her geçen gün daha da artmaktadır. Bu bağlamda, değişime açık, girişimci ruhların her fırsatta desteklenmesi ve nitelikli fikirlerin en verimli şekilde hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz İdeathonlar; esas itibarıyla, kolektif düşünme yetilerinin güçlendirilmesine, düşüncelerin eyleme aktarılması için gereken usul ve yöntemlerin tespit edilmesine yarar sağlamaktadır. Gençlik yatırımlarımızla; gençlerimizin kabiliyet, cesaret ve girişimciliklerini; tam da ümit ettikleri hedefler doğrultusunda, en doğru şekilde kullanabilmelerini, ortak değerlerimiz etrafında inanç birliği, güç birliği, işbirliği yapabilmelerini, sorunların çözümünde inisiyatif alabilmelerini hedefliyoruz" dedi.