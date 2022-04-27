Genç pilotun cenazesi Mersin'de toprağa verildi

MERSİN - Bursa'da düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden yardımcı pilot Murat Avşar'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşen eğitim uçağında, eğitmen pilot Furkan Otkum ile birlikte hayatını kaybeden inşaat mühendisi pilot Murat Avşar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün gece memleketi Mersin'e getirildi. Avşar'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazı öncesi şehir mezarlığında toplanan genç pilotun yakınları uzun süre göz yaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan gencin annesi Ayşe Avşar ile babası Mehmet Avşar'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Acılı baba Mehmet Avşar, oğlunun ölüm haberini Antalya'dayken öğrendiklerini belirterek, "Uçmak küçüklüğünden beri hayaliydi. Sık sık eğitim uçuşları yapıyordu. Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.