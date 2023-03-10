Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşirken Genç nüfusta işsizlik oranı kaç? Sorusu merak edildi. Peki, Genç nüfusta işsizlik oranı kaç? Şubat ayı Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde kaç oldu? Güncel Genç nüfusta işsizlik oranı rakamları!

Genç nüfusta işsizlik oranı kaç? Sorusu, Şubat ayı rakamlarının açıklanmasının ardından merak edilen rakamlar arasında yer aldı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti.Peki, Genç nüfusta işsizlik oranı kaç? Şubat ayı Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde kaç oldu? Güncel Genç nüfusta işsizlik oranı rakamları!

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI KAÇ?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %26,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE KAÇ?

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE KAÇ?

İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,5 iken kadınlarda %36,1 oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE KAÇ?

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile %21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.