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Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir?

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Son zamanlarda genç kızların çalıştığı bir kıraathane gündeme geliyor. Bu kıraathanenin yerinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? İşte detaylar!

Sosyal medyada hızla yayılan bir kıraathane videosu, büyük bir tartışma yarattı. Videoda, bir kıraathanede çalışan genç kızlar yer alıyor. Nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen görüntüler, kısa sürede viral oldu ve birçok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti. Genç kızların çalıştığı kıraathanenin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Detaylar haberimizde...

GENÇ KIZLARIN ÇALIŞTIĞI KIRAATHANE NEREDE?

Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı. Bazı kullanıcılar, genç kızların kıraathanede çalışmasının tamamen normal olduğunu savunurken, diğer yandan bu tür bir ortamda genç kızların bulunmalarını eleştirenler de oldu. Tepkiler farklı yönlerden gelmeye devam ederken, video hızla gündem oldu. Kıraathanenin nerede olduğu bilinmiyor.

Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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