Genç Kart kimlere verilecek? Genç Kart nerelerde geçiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaparak gençlere internet müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 'Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 18 yaşına giren tüm gençlere Genç Kart vereceklerini açıkladı.

GENÇ KART KİMLERE VERİLECEK?

Gençlere seslenen Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler." dedi.

"18 yaşına giren tüm gençlerimize Genç Kart vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.