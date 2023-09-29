Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar desteği açıklamasının yanı sıra, 18 yaşına giren gençlere yönelik yeni bir uygulama olan 'Genç Kart' müjdesini verdi. Peki, GENÇ KART başvuru nasıl, nereden yapılır, ne işe yarar? Genç Kart başvuru sitesi! İşte detaylar…

Kültürel etkinliklere erişimi kolaylaştıracak bir uygulamanın son aşamada olduğunu belirtti. Genç Kart, müze, tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklere gençlerin erişimini artırmayı hedefliyor. Detaylar yakında açıklanacak. Peki, GENÇ KART başvuru nasıl, nereden yapılır, ne işe yarar? Genç Kart başvuru sitesi! İşte detaylar…

GENÇ KART BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Genç Kart, 18 yaşını doldurmuş gençler için 1 yıl boyunca kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimi kolaylaştıracak. Gençler, müze, tiyatro, sinema gibi etkinliklerden indirimli ya da ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Genç Kart'ın kapsamı zaman içerisinde genişletilecek. Başvuru detayları ise yakın tarihlerde duyurulacak. Bu kart sayesinde gençlerin kültürel deneyimlerini artırmaları hedefleniyor.

GENÇ KART BAŞVURU SİTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı müjdeyle gündeme gelen Genç Kart başvuruları için gençler arasında heyecan dorukta. Başkan Erdoğan'ın "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." açıklamalarının ardından, gençler bu kartın nasıl ve nereden alınabileceği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Başvuru işlemleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için beklemede kalın.