Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantıda birçok önemli konu ele alındı. Öte yandan gündemin en kritik 3 konusu da toplantıda görüşülecek konu başlıkları arasında yer alıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa bir müjde verdi. Peki, Genç girişimci kredisi nedir? Genç girişimci kredisi şartları neler? Detaylar haberimizde...

GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada genç girişimci kredisi hakkında müjde verdi. Genç girişimlerin kredi limitinin yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek." ifadelerini kullandı.

"100 MİLYAR LİRALIK KREDİ KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Üst limiti 350 bin TL olan bu krediden; üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.