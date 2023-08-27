Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı düzenlendi
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Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Bağcılar'da bir sitenin girişinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Gölbaşı hafif yaralanırken, yanında bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Saldırıyı uzun namlulu silahlarla gerçekleştirenlerin kim olduğu henüz bilinmiyor. Cem Gölbaşı, geçen sene de Sarıyer'de saldırıya uğramıştı.
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na İstanbul Bağcılar'da bir sitenin girişinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRDILAR
Fotospor'da yer alan habere göre, iki araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının hedefinde ise Fenerbahçe'nin GFB tribün grubu lideri Cem Gölbaşı olduğu öne sürüldü.
GEÇEN SENE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Cem Gölbaşı'nın saldırıyı hafif şekilde atlattığı ancak yanında bulunan iki kişinin ağır yaralandığı ifade edildi. Gölbaşı, geçen sene eylül ayında İstanbul Sarıyer'de saldırıya uğramıştı.