Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı düzenlendi

Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Bağcılar'da bir sitenin girişinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Gölbaşı hafif yaralanırken, yanında bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Saldırıyı uzun namlulu silahlarla gerçekleştirenlerin kim olduğu henüz bilinmiyor. Cem Gölbaşı, geçen sene de Sarıyer'de saldırıya uğramıştı.