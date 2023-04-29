GENAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GENAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de GENAR oldu. Peki, GENAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GENAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, GENAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GENAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
GENAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2017 Anayasa Referandumu
GENAR ANKET SONUCU
Evet: %54.3
Hayır: %45.7
GERÇEK SONUÇ
Evet: %51.41
Hayır: %48.59
2015 Haziran Genel Seçim
GENAR ANKET SONUCU
AK Parti: %43.8
CHP: %25.6
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %40.87
CHP: %24.96
2011 Genel Seçim
GENAR ANKET SONUCU
AK Parti: %47.9
CHP: %24.4
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.83
CHP: %25.98
2010 Anayasa Referandumu
GENAR ANKET SONUCU
Evet: %53.8
Hayır: %46.2
GERÇEK SONUÇ
Evet: %57.88
Hayır: %42.12