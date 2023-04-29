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GENAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GENAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

GENAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GENAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Gündem Haberleri

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de GENAR oldu. Peki, GENAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GENAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

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Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, GENAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GENAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

GENAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2017 Anayasa Referandumu

GENAR ANKET SONUCU

Evet: %54.3

Hayır: %45.7

GERÇEK SONUÇ

Evet: %51.41

Hayır: %48.59

2015 Haziran Genel Seçim

GENAR ANKET SONUCU

AK Parti: %43.8

CHP: %25.6

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %40.87

CHP: %24.96

2011 Genel Seçim

GENAR ANKET SONUCU

AK Parti: %47.9

CHP: %24.4

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.83

CHP: %25.98

2010 Anayasa Referandumu

GENAR ANKET SONUCU

Evet: %53.8

Hayır: %46.2

GERÇEK SONUÇ

Evet: %57.88

Hayır: %42.12

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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