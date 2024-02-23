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Gemlik'te korkutan deprem

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Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD'a göre merkez üssü Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu. Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, vatandaşların panik yaşamasının önüne geçti.

Gemlik'te korkutan deprem

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

Afad'a göre merkez üssü Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu. Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, vatandaşların panik yaşamasının önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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