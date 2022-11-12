Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm fragmanı izle!

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show Tv ekranlarında Perşembe akşamı seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her bölüm gündeme gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Herkesin severek izlediği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölüm fragmanında seyirciyi ne bekliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın. Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri ile buluştu.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.