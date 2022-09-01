Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı izle!

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show Tv ekranlarında Perşembe akşamı seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her bölüm gündeme gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Herkesin severek izlediği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölüm fragmanında seyirciyi ne bekliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın. Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 2. Bölümünde; Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır.

Diğer yandan Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başlar. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışmaktadır. Songül'ün de trafik şubede işe başlamasıyla düzenlerini iyice oturtan ikili tartışmadan bir saat bile geçiremez haldedir ancak bu tartışmaların onları birbirine yakınlaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktur.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI

Ertan Saban : Sadi Payaslı

Özge Özberk : Derya

Devrim Özkan : Songül

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem

Burak Demir : Oğuz

Özgü Delikanlı : Mert

Mustafa Açılan : Araz

Ayşe Kırca : Yeliz

Onur Özer : Zülfikar

Sanem Babi : Aylin

Rojbin Erden : Melek

Ali Berge : Can

Melisa Bostancıoğlu : Sevda

Furkan Murat Uğur : Bora

Sercan Gülbahar : Yaver

Yeşim Çelebi : Sanem

Deniz Sarıkaş : Ozan

Murat Göçmez : Vural

Zeynep Koltuk