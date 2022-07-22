Gelsin Hayat Bildiği Gibi sözleri! Ceza & Sezen Aksu - Gelsin Hayat Bildiği Gibi şarkı sözleri nelerdir?
- Güncelleme:
Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başlamasıyla birlikte Ceza ve Sezen Aksu'nun birlikte söyledikleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi şarkısının sözleri de merak edilmeye başlandı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEZEN AKSU & CEZA | GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ ŞARKISI SÖZLERİ!
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin
İşimiz bu, yaşamak
Unuttum bildiğimi doğarken
Umudum, ölmeden hatırlamak
Birer birer kayıp gider de her bir sevilen
Yenisi gelmez, eline geçmez hele ki değeri hiç bilinmeyen
Yürekte varsa sevgiden de ötesi
Sen ağlasan da boş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Hayatın emri hep koş
Bayağı bir bekledim boş
Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen
Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda
Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum
Saygıda bir kusur ettiğinde minnetin de değeri yok
Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur
Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten
Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken
Her anım birini özler, rüyada yolunu gözlediğim
Düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım
Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım
Yanımda ailem, bir de arkadaşlarım
Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin
İşimiz bu, yaşamak
Unuttum bildiğimi doğarken
Umudum, ölmeden hatırlamak
Şimdi boşuna bakma saate, zaman geç oldu
Dün annem elimi tutarken bugün 29 da doldu
Vakit can almaz ancak can yakar
Fakat bir bekle bak, nakavt olursan çok sakat
Mücadeleyle geçen hayatta son round
Kazanmak herkes ister
Ne istediğini bilmektir önemlisi, var mı listen?
Hayallerin, hırsın, cesaretin
Sabır selametimse intikam felaketimdir
Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde
Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde
Hayallerin kurulduğu, ve düşlerin yok olmadığı
Bu gözlerinse dolduğu, zamanın donduğu bir yerdeyim
Düşünceler dumanlı dağlar aynı, gözse puslu
Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu
Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum
Ne paranın bir değeri vardır aslında ne de şerefle onurun...
Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin
İşimiz bu, yaşamak
Unuttum bildiğimi doğarken
Umudum, ölmeden hatırlamak
Ameleydim eskiden, şafak sökerdi her gün işe giderken
Cebimde yoktu bir kuruş, Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş
Her gün yeni bir suç, ittiler fakat ben olmadım tuş
Kanatlı doğmamış kuş
Vakit hiç geçmemişti, ben hep aynı yerde saydım
Ekmekle vardı kavgam, daha bir sertti günler
Ve geçmişeydi saygım, gelecekti kaygım, kelebekti kalbim
Akar giderdim, olsa bile bir derdim hep gülerdim
Ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben
İnceden bir perde vardı gözlerimde
Göz görür fakat dilim susardı
Ayaklarım, elim, kolum da bağlı
Hayat bu dile kolay velakin her bir yerine ağrı
Ve kimi zaman düşündüm
Aslında hiç üşenmedim ben hep düşündüm
Hayata karşı dört silahşör hep güler sanmıştım
Bu öyle lanet olası toz bir pembe ki
Bir baktım her şey ciddi ve hemen uyandım
Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin
İşimiz bu, yaşamak
Unuttum bildiğimi doğarken
Umudum, ölmeden hatırlamak
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş
Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin
İşimiz bu, yaşamak
Unuttum bildiğimi doğarken
Umudum, ölmeden hatırlamak