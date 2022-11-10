Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Songül Acarerk geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül kimdir? Songül Acarerk karakterini kim canlandırıyor? Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül'nin hayatı ve biyografisi!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül kimdir? Songül Acarerk karakterini kim canlandırıyor? Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SONGÜL ACARERK KİMDİR?

SONGÜL (DEVRİM ÖZKAN)

Ankara emniyetinin yaman polisi Songu¨l, ölen babasının katilini bulmak ic¸in I·stanbul'a tayinini ister ancak aradığı fırsat Sadi Payaslı'nın karısı rolu¨nu¨ üstlenmesi karşılığında gelir. Sadi Payaslı'nın hem koruma hem kontrol memuru olarak görevlendirilen Songül, Sadi'yi yakından tanıdıkça kurmaca ve gerçeği birbirine karıştırmaya başlayacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SONGÜL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterini "Devrim Özkan" canlandırmaktadır.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi ve aslen Muğlalıdır. Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2. sınıfta eğitimini sürdürmektedir. Güzel oyuncu ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üstüne çekti. Daha sonra Vuslat ve Ramo dizisiyle yükselişini sürdüren Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki oyunculuğuyla beğenileri topluyor. Oyuncu Devrim Özkan 24 yaşındadır.

Dizileri:

- Rüya

- Vatanım Sensin

- Vuslat

- Ramo

- Gelsin Hayat Bildiği Gibi