Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Sanem geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sanem kimdir? Sanem karakterini kim canlandırıyor? Yeşim Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sanem kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sanem'nin hayatı ve biyografisi!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sanem kimdir? Sanem karakterini kim canlandırıyor? Yeşim Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SANEM KİMDİR?

SANEM (YEŞİM ÇELEBİ)

Kendi is¸ledigˆi suc¸u ablası Aylin u¨stlenir ve cezaevini boylar. Sanem o gu¨den sonra suc¸luluk duygusuna kapılır. C¸ok sevdigˆi ablasının go¨nlu¨nu¨ tekrar kazanmak için bir değişim su¨recine girer.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SANEM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sanem karakterini "Yeşim Çelebi" canlandırmaktadır.

YEŞİM ÇELEBİ KİMDİR?

Yeşim Çelebi 1998 İstanbul doğumludur. Yeşim Çelebi, Yale Collage'de Tiyatro ve Performans Sanatları Bölümü mezunudur. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olan Yeşim Çelebi şimdilerde Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sanem karakterini canlandırmaktadır.