Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kimdir? Sadi Payaslı karakterini kim canlandırıyor, gerçekte kim? Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Sadi Payaslı geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kimdir? Sadi Payaslı karakterini kim canlandırıyor? Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi'nin hayatı ve biyografisi!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kimdir? Sadi Payaslı karakterini kim canlandırıyor? Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SADİ PAYASLI KİMDİR?

SADİ PAYASLI (ERTAN SABAN)

Mafya lideri Yedi Emin, karanlık gec¸mis¸ine veda eder ve emniyete verdiği bilgiler karşılığı hayatına Karabayır Lisesi'nde cogˆrafya o¨gˆretmeni Sadi Payaslı olarak devam etmek üzere I·stanbul'a gider. Lisede dengeleri değiştiren Sadi Payaslı, özel hayatında eski aşkı Derya ve kendisine yeni hayatında eşlik eden polis memuru Songül arasında kalacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SADİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini "Ertan Saban" canlandırmaktadır.

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban (4 Aralık 1977, Üsküp - ), Makedon oyuncudur.

Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Günümüzde ise, Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

Filmografi

Televizyon

2001: Vo svetot na bajkite

2003: Sultan Makamı - Palyaço Refik

2004: Azize

2005: Savcının Karısı - Dursun

2006: Sağır Oda - Nogay

2007: Elveda Rumeli - Alex

2010: Kılıç Günü

2011: Karakol - Reşat

2011: Bir Kadın Tanıdım - Umut Çelebi

2012: Sakarya Fırat - Teo

2013: Görüş Günü Kadınları

2014: Hatasız Kul Olmaz - Ferit Has

2015: Mutlu Ol Yeter - Babür

2015: Büyük Sürgün Kafkasya

2015: Kurtlar Vadisi Pusu - Gölge

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi - Konstantinos

2019: Avlu - Oğuz Okan

2020: Gel Dese Aşk - Barlas

2022: Son Nefesime Kadar - Vedat

2022: Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Sadi Payaslı

Sinema

2003: Kako los son

2004: Kako ubiv svetec

2005: Kontakt - Şampiyon (Ertan Saban)

2006: The Net

2008: Gölgesizler

2008: Başka Semtin Çocukları

2010: Hayde Bre

2012: Balkan Is Not Dead - Mustafa Kemal Atatürk

2013: Benimle Oynar mısın?

2015: Limonata

2019: Çiçero

2020: Acı Kiraz

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