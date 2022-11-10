Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kimdir? Sadi Payaslı karakterini kim canlandırıyor, gerçekte kim? Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Sadi Payaslı geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kimdir? Sadi Payaslı karakterini kim canlandırıyor? Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi'nin hayatı ve biyografisi!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kimdir? Sadi Payaslı karakterini kim canlandırıyor? Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli?
SADİ PAYASLI (ERTAN SABAN)
Mafya lideri Yedi Emin, karanlık gec¸mis¸ine veda eder ve emniyete verdiği bilgiler karşılığı hayatına Karabayır Lisesi'nde cogˆrafya o¨gˆretmeni Sadi Payaslı olarak devam etmek üzere I·stanbul'a gider. Lisede dengeleri değiştiren Sadi Payaslı, özel hayatında eski aşkı Derya ve kendisine yeni hayatında eşlik eden polis memuru Songül arasında kalacaktır.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini "Ertan Saban" canlandırmaktadır.
Ertan Saban (4 Aralık 1977, Üsküp - ), Makedon oyuncudur.
Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Günümüzde ise, Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.
Filmografi
Televizyon
- 2001: Vo svetot na bajkite
- 2003: Sultan Makamı - Palyaço Refik
- 2004: Azize
- 2005: Savcının Karısı - Dursun
- 2006: Sağır Oda - Nogay
- 2007: Elveda Rumeli - Alex
- 2010: Kılıç Günü
- 2011: Karakol - Reşat
- 2011: Bir Kadın Tanıdım - Umut Çelebi
- 2012: Sakarya Fırat - Teo
- 2013: Görüş Günü Kadınları
- 2014: Hatasız Kul Olmaz - Ferit Has
- 2015: Mutlu Ol Yeter - Babür
- 2015: Büyük Sürgün Kafkasya
- 2015: Kurtlar Vadisi Pusu - Gölge
- 2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi - Konstantinos
- 2019: Avlu - Oğuz Okan
- 2020: Gel Dese Aşk - Barlas
2022: Son Nefesime Kadar - Vedat
2022: Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Sadi Payaslı
Sinema
- 2003: Kako los son
- 2004: Kako ubiv svetec
- 2005: Kontakt - Şampiyon (Ertan Saban)
- 2006: The Net
- 2008: Gölgesizler
- 2008: Başka Semtin Çocukları
- 2010: Hayde Bre
- 2012: Balkan Is Not Dead - Mustafa Kemal Atatürk
- 2013: Benimle Oynar mısın?
- 2015: Limonata
- 2019: Çiçero
- 2020: Acı Kiraz
İnternet
- 2021: Şeref Bey - Luran
- 2022: Yakamoz S-245 - Umut Sancaklı