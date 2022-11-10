Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Dizideki tüm oyuncuların isimleri ve yaşları merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları ve yaşları! Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm kadro...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sadi kimdir? Sadi Payaslı karakterini kim canlandırıyor, gerçekte kim? Ertan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları ve yaşları! Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi başrolde kim var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncularının isimleri neler?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ertan Saban : Sadi Payaslı(Emin Güngören)

Özge Özberk : Derya Yılmaz

Devrim Özkan : Songül Acarerk

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem Demirci

Burak Demir : Oğuz

Artemis Sinem Karaman : Esra :

Attila Olgaç : Servet

Tolga Güleç : Rıza

Pamir Pekin : Kıvanç Zevret

Özgü Delikanlı : Mert Yılmaz

Mustafa Açılan : Araz

Ayşe Kırca : Yeliz

Onur Özer : Zülfikar Coşkuner

Sanem Babi : Aylin

Rojbin Erden : Melek Aydın

Ali Berge : Can Çoban

Melisa Bostancıoğlu : Sevda Kara

Furkan Murat Uğur : Bora

Sercan Gülbahar : Yaver

Yeşim Çelebi : Sanem

Deniz Sarıkaş : Ozan Coşkuner

Murat Göçmez : Vural

Zeynep Koltuk : Türkan

Tolga İskit : Celal Aydın

Özlem Türay : Aygün Aydın

Aleyna Çalışkan : Leyla

Efe Poylu : Efe

Fatih Çetintaş : Nevzat

Gökmen Kasabalı : Başsavcı

Temmuz Gürkan Karaca : Taylan

Ahmet Arıman : Tayfun Hoca

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SADİ PAYASLI KİMDİR?

SADİ PAYASLI (ERTAN SABAN)

Mafya lideri Yedi Emin, karanlık gec¸mis¸ine veda eder ve emniyete verdiği bilgiler karşılığı hayatına Karabayır Lisesi'nde cogˆrafya o¨gˆretmeni Sadi Payaslı olarak devam etmek üzere I·stanbul'a gider. Lisede dengeleri değiştiren Sadi Payaslı, özel hayatında eski aşkı Derya ve kendisine yeni hayatında eşlik eden polis memuru Songül arasında kalacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SONGÜL KİMDİR?

SONGÜL (DEVRİM ÖZKAN)

Ankara emniyetinin yaman polisi Songu¨l, ölen babasının katilini bulmak ic¸in I·stanbul'a tayinini ister ancak aradığı fırsat Sadi Payaslı'nın karısı rolu¨nu¨ üstlenmesi karşılığında gelir. Sadi Payaslı'nın hem koruma hem kontrol memuru olarak görevlendirilen Songül, Sadi'yi yakından tanıdıkça kurmaca ve gerçeği birbirine karıştırmaya başlayacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DERYA KİMDİR?

DERYA (ÖZGE ÖZBERK)

Yıllar o¨nce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken Yedi Emin ile yolu kesis¸en Derya, bir veda mektubu ile kendisini bırakıp giden Emin'in oğlunu tek başına büyütür. Kaderin cilvesiyle Emin'le coğrafya öğretmeni Sadi Payaslı olarak yeniden karşılaştığı anda, Derya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ GİZEM KİMDİR?

GİZEM (NİLSU BERFİN AKTAŞ)

Karabayır Lisesi'nin en parlak ve popüler öğrencisi Gizem'in yolu babasını bıc¸aklayan Mert'le okulda kesis¸ir. Bas¸larda Mert'e duydugˆu nefret zamanla dönüşse de Gizem'e tutkuyla as¸ık olan Karabayır'ın belalısı Araz tüm dengeleri bozmaya hazırdır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ ARAZ KİMDİR?

ARAZ (MUSTAFA AÇILAN)

Karabayır Lisesi'nin de mahallesinin de namı digˆer 'Arıza'sıdır. Ağabeyi Nevzat'tan aldığı güçle okulda adeta terör estiren Araz, ıslahevinden liseye gelen bes¸liyi derhal gözüne kestirir. Üstelik sevdiği kız Gizem de bu hesaplaşmanın bir parçası olacaktır.