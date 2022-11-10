Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları ve yaşları! Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Dizideki tüm oyuncuların isimleri ve yaşları merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları ve yaşları! Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm kadro...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları ve yaşları! Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi başrolde kim var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncularının isimleri neler?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.
Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.
Ertan Saban : Sadi Payaslı(Emin Güngören)
Özge Özberk : Derya Yılmaz
Devrim Özkan : Songül Acarerk
Nilsu Berfin Aktaş : Gizem Demirci
Burak Demir : Oğuz
Artemis Sinem Karaman : Esra :
Attila Olgaç : Servet
Tolga Güleç : Rıza
Pamir Pekin : Kıvanç Zevret
Özgü Delikanlı : Mert Yılmaz
Mustafa Açılan : Araz
Ayşe Kırca : Yeliz
Onur Özer : Zülfikar Coşkuner
Sanem Babi : Aylin
Rojbin Erden : Melek Aydın
Ali Berge : Can Çoban
Melisa Bostancıoğlu : Sevda Kara
Furkan Murat Uğur : Bora
Sercan Gülbahar : Yaver
Yeşim Çelebi : Sanem
Deniz Sarıkaş : Ozan Coşkuner
Murat Göçmez : Vural
Zeynep Koltuk : Türkan
Tolga İskit : Celal Aydın
Özlem Türay : Aygün Aydın
Aleyna Çalışkan : Leyla
Efe Poylu : Efe
Fatih Çetintaş : Nevzat
Gökmen Kasabalı : Başsavcı
Temmuz Gürkan Karaca : Taylan
Ahmet Arıman : Tayfun Hoca
SADİ PAYASLI (ERTAN SABAN)
Mafya lideri Yedi Emin, karanlık gec¸mis¸ine veda eder ve emniyete verdiği bilgiler karşılığı hayatına Karabayır Lisesi'nde cogˆrafya o¨gˆretmeni Sadi Payaslı olarak devam etmek üzere I·stanbul'a gider. Lisede dengeleri değiştiren Sadi Payaslı, özel hayatında eski aşkı Derya ve kendisine yeni hayatında eşlik eden polis memuru Songül arasında kalacaktır.
SONGÜL (DEVRİM ÖZKAN)
Ankara emniyetinin yaman polisi Songu¨l, ölen babasının katilini bulmak ic¸in I·stanbul'a tayinini ister ancak aradığı fırsat Sadi Payaslı'nın karısı rolu¨nu¨ üstlenmesi karşılığında gelir. Sadi Payaslı'nın hem koruma hem kontrol memuru olarak görevlendirilen Songül, Sadi'yi yakından tanıdıkça kurmaca ve gerçeği birbirine karıştırmaya başlayacaktır.
DERYA (ÖZGE ÖZBERK)
Yıllar o¨nce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken Yedi Emin ile yolu kesis¸en Derya, bir veda mektubu ile kendisini bırakıp giden Emin'in oğlunu tek başına büyütür. Kaderin cilvesiyle Emin'le coğrafya öğretmeni Sadi Payaslı olarak yeniden karşılaştığı anda, Derya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
GİZEM (NİLSU BERFİN AKTAŞ)
Karabayır Lisesi'nin en parlak ve popüler öğrencisi Gizem'in yolu babasını bıc¸aklayan Mert'le okulda kesis¸ir. Bas¸larda Mert'e duydugˆu nefret zamanla dönüşse de Gizem'e tutkuyla as¸ık olan Karabayır'ın belalısı Araz tüm dengeleri bozmaya hazırdır.
ARAZ (MUSTAFA AÇILAN)
Karabayır Lisesi'nin de mahallesinin de namı digˆer 'Arıza'sıdır. Ağabeyi Nevzat'tan aldığı güçle okulda adeta terör estiren Araz, ıslahevinden liseye gelen bes¸liyi derhal gözüne kestirir. Üstelik sevdiği kız Gizem de bu hesaplaşmanın bir parçası olacaktır.