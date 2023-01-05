Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri hangi gün? Dizinin günü mü değişti?

Ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5 Ocak yayın akışında görünmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman? Bu hafta Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak Show TV yayın akışı nedir? araştırması yaptı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi saat kaçta başlıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi geç mi başlayacak? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat yılbaşı haftası arası nedeniyle bugün ekranlara gelmedi. Vatandaşlar, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman? Bu hafta Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

NOT = (5 Ocak Perşembe 2023) Bu hafta yılbaşı haftası nedeniyle Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ara verdi.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ HANGİ GÜN? YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri ekranlara geliyor. Dizi bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin günü değişmedi veya dizi final yapmadı. Yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN 2023?

Dizinin 2023 yılındaki ilk ve yeni bölümü 12 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek.

SHOW TV 5 OCAK YAYIN AKIŞI

18:45 - Ana Haber

20:00 - Eltilerin Savaşı

22:30 - Aile Şerefi

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLER?

Ertan Saban : Sadi Payaslı(Emin Güngören)

Özge Özberk : Derya Yılmaz

Devrim Özkan : Songül Acarerk

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem Demirci

Burak Demir : Oğuz

Artemis Sinem Karaman : Esra :

Attila Olgaç : Servet

Tolga Güleç : Rıza

Pamir Pekin : Kıvanç Zevret

Özgü Delikanlı : Mert Yılmaz

Mustafa Açılan : Araz

Ayşe Kırca : Yeliz

Onur Özer : Zülfikar Coşkuner

Sanem Babi : Aylin

Rojbin Erden : Melek Aydın

Ali Berge : Can Çoban

Melisa Bostancıoğlu : Sevda Kara

Furkan Murat Uğur : Bora

Sercan Gülbahar : Yaver

Yeşim Çelebi : Sanem

Deniz Sarıkaş : Ozan Coşkuner

Murat Göçmez : Vural

Zeynep Koltuk : Türkan

Tolga İskit : Celal Aydın

Özlem Türay : Aygün Aydın

Aleyna Çalışkan : Leyla

Efe Poylu : Efe

Fatih Çetintaş : Nevzat

Gökmen Kasabalı : Başsavcı

Temmuz Gürkan Karaca : Taylan

Ahmet Arıman : Tayfun Hoca