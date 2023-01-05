Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri hangi gün? Dizinin günü mü değişti?
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Ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5 Ocak yayın akışında görünmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman? Bu hafta Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak Show TV yayın akışı nedir? araştırması yaptı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi saat kaçta başlıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi geç mi başlayacak? İşte detaylar...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat yılbaşı haftası arası nedeniyle bugün ekranlara gelmedi. Vatandaşlar, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman? Bu hafta Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
NOT = (5 Ocak Perşembe 2023) Bu hafta yılbaşı haftası nedeniyle Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ara verdi.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri ekranlara geliyor. Dizi bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin günü değişmedi veya dizi final yapmadı. Yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.
Dizinin 2023 yılındaki ilk ve yeni bölümü 12 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek.
- 18:45 - Ana Haber
- 20:00 - Eltilerin Savaşı
- 22:30 - Aile Şerefi
Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.
Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.
Ertan Saban : Sadi Payaslı(Emin Güngören)
Özge Özberk : Derya Yılmaz
Devrim Özkan : Songül Acarerk
Nilsu Berfin Aktaş : Gizem Demirci
Burak Demir : Oğuz
Artemis Sinem Karaman : Esra :
Attila Olgaç : Servet
Tolga Güleç : Rıza
Pamir Pekin : Kıvanç Zevret
Özgü Delikanlı : Mert Yılmaz
Mustafa Açılan : Araz
Ayşe Kırca : Yeliz
Onur Özer : Zülfikar Coşkuner
Sanem Babi : Aylin
Rojbin Erden : Melek Aydın
Ali Berge : Can Çoban
Melisa Bostancıoğlu : Sevda Kara
Furkan Murat Uğur : Bora
Sercan Gülbahar : Yaver
Yeşim Çelebi : Sanem
Deniz Sarıkaş : Ozan Coşkuner
Murat Göçmez : Vural
Zeynep Koltuk : Türkan
Tolga İskit : Celal Aydın
Özlem Türay : Aygün Aydın
Aleyna Çalışkan : Leyla
Efe Poylu : Efe
Fatih Çetintaş : Nevzat
Gökmen Kasabalı : Başsavcı
Temmuz Gürkan Karaca : Taylan
Ahmet Arıman : Tayfun Hoca