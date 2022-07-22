Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek. Dizinin ilk bölümü 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanacak.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı

Özge Özberk : Derya

Devrim Özkan : Songül

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem

Burak Demir : Oğuz

Özgü Delikanlı : Mert

Mustafa Açılan : Araz

Ayşe Kırca : Yeliz

Onur Özer : Zülfikar

Sanem Babi : Aylin

Rojbin Erden : Melek

Ali Berge : Can

Melisa Bostancıoğlu : Sevda

Furkan Murat Uğur : Bora

Sercan Gülbahar : Yaver

Yeşim Çelebi : Sanem

Deniz Sarıkaş : Ozan

Murat Göçmez : Vural

Zeynep Koltuk

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