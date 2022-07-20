Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Dizinin ilk bölümü 21 Temmuz'da ekranlara gelecek. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek. Dizinin ilk bölümü 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanacak.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?
Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.
Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU
Ertan Saban : Sadi Payaslı
Özge Özberk : Derya
Devrim Özkan : Songül
Nilsu Berfin Aktaş : Gizem
Burak Demir : Oğuz
Özgü Delikanlı : Mert
Mustafa Açılan : Araz
Ayşe Kırca : Yeliz
Onur Özer : Zülfikar
Sanem Babi : Aylin
Rojbin Erden : Melek
Ali Berge : Can
Melisa Bostancıoğlu : Sevda
Furkan Murat Uğur : Bora
Sercan Gülbahar : Yaver
Yeşim Çelebi : Sanem
Deniz Sarıkaş : Ozan
Murat Göçmez : Vural
Zeynep Koltuk