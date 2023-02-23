Ekranların sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi hakkında son günlerde çeşitli armalar yapıldı. Dizi hakkında Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlayacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman başlıyor gibi konular araştırıldı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yayınlandığı ilk günden bu yana gündem olmaya devam ediyor Ancak deprem nedeniyle dizilere bir süre ara verilmişti. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlayacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman başlıyor?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yeni bölümü yayınlanmıyor. Dizinin yerine Zor Bir Saat adlı sinema filmi ekranda yer aldı. GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde kirli gec¸mis¸ini ardında bırakarak cogˆrafya o¨gˆretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek…