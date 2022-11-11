Gelsin Hayat Bildiği Gibi Mert kimdir? Mert Yılmaz karakterini kim canlandırıyor? Özgü Delikanlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Mert geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Mert kimdir? Mert karakterini kim canlandırıyor? Özgü Delikanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Mert kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Mert'nin hayatı ve biyografisi!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Mert kimdir? Mert karakterini kim canlandırıyor? Özgü Delikanlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ MERT KİMDİR?

MERT (ÖZGÜ DELİKANLI)

Sokakta şahit olduğu kadın s¸iddetine müdahale etmek isterken ıslahevine du¨s¸en Mert, özel bir programla arkadas¸larıyla birlikteegˆitimi tamamlaması için Karabayır Lisesi'nde gönderilir. Burada yolu, henüz aslında kim olduğunu bilmediği cogˆrafya o¨gˆretmeni Sadi Payaslı ile yolu kesis¸ir.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ MERT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Mert karakterini "Özgü Delikanlı" canlandırmaktadır.

ÖZGÜ DELİKANLI KİMDİR?

Tiyatro kökenli oyuncu Özgü Delikanlı 1996 yılında Almanya'nın Berlin Şehrinde dünyaya gelmiştir. Almanca'nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Free University Berlin'de 2 sene Hukuk okumuştur. Ardından, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema Televizyon ve Psikoloji ile Çift Anadal yaptığı belirtiliyor.

Almanya Berlin Non Acting sınıfında Christian Wewerka yönetiminde Metod Oyunculuğu ile alt yapı oyunculuk eğitimi başlamıştır. İstanbul'da ise Merve Taşkan ile Metod oyunculuğu üzerine çalışmalarını sürdürmüştür.

İkincikat'ta oyunculuğun yanı sıra, reji asistanlığı görevini üstlenmiştir. Ardından, MSM'deki çalışmaları ile beraber tiyatro dünyasına giriş yapmıştır. Ayrıca İbrahim Çicek ile Craft'ta sahne/dramaturji ve oyunculuk üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Başarılı oyuncu Özgü Delikanlı, Dustin Hoffman, Jon Voight, Gerard Butler, David Proval, Sharon Stone, gibi büyük oyuncuları yetiştiren ve Roman Polanski, Martin Scorsese, Sydney Pollack gibi yönetmenlerle çalışan, Actor Studio'nun son hocası olan Jack Waltzer'ın oyunculuk sınıfına audition'ı başarıyla geçerek katılmaya hak kazanmıştır.

Audition süreci sonrasında, Los Angeles ve Paris sınıfına katılmaya hak kazanan ilk Türk oyuncu olma başarısını göstermiştir.

Özgü Delikanlı şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Mert karakterini canlandırmaktadır.