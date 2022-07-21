Show TV ekranlarının BKM yapımı yeni yaz dizi, ' Gelsin Hayat Bildiği Gibi' 21 Temmuz akşamı başlıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kim? Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Derya, yıllar o¨nce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadıgˆı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice ko¨rdu¨gˆu¨me do¨necek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özberk (Derya)

Devrim Özkan (Songül)

Nilsu Berfin Aktaş (Gizem)

Mustafa Açılan (Araz)

Özgü Delikanlı (Mert)

Ayşe Kırca (Yeliz)

Sanem Babi (Aylin)

Onur Özer (Zülfikar)

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!